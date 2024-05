Pensioni, difesa e rilancio del servizio sanitario: il dibattito di Pensionati CISL Cosenza

StrettoWeb

Si è riunito a Scalea il Consiglio Generale della FNP – Federazione

nazionale pensionati CISL Cosenza. Al centro dei lavori, che hanno visto un dibattito molto partecipato con interventi da tutte le aree della provincia, i temi della sanità e dell’integrazione dei servizi socio-sanitari, della non autosufficienza, delle politiche sociali, della mobilità, dei servizi per le aree interne.

“Per i pensionati, come per tutti i cittadini, è fondamentale garantire l’efficienza della sanità pubblica e delle politiche sociali sul territorio, difendere e rinnovare il servizio sanitario pubblico”, ha detto tra l’altro nell’intervento introduttivo il Segretario generale della FNP provinciale, Raffaele Zunino. “Avere cittadini sani – ha sottolineato – è un investimento per il Paese ed è

fondamentale, come la CISL ribadisce a tutti i livelli di governo del sistema sanitario, riordinare la rete ospedaliera e la medicina territoriale, coordinandola con l’operato dei medici di famiglia, per garantire a tutti i cittadini la fruizione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Bisogna abolire il tetto di spesa delle Regioni per l’assunzione del personale”.

“È necessaria un’alleanza tra società civile, sindaci, cittadini, associazioni, sindacati per difendere il diritto alla salute, per assicurare a non autosufficienti e famiglie i servizi di assistenza. Ed è fondamentale puntare all’integrazione socio- sanitaria, incrociare le diverse competenze istituzionali, creare modelli operativi efficaci per erogare prestazioni anche per chi è in condizioni di fragilità, anziani soli o nuclei familiari. Le risorse necessarie non possono essere prese sempre dai soliti noti, come pensionati e redditi fissi. Occorre recuperarle a partire dai fondi erogati a pioggia, dall’evasione ed elusione fiscale”.

