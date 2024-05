Il Pecorino Crotonese Dop conquista i palati dei VIP a Roma

StrettoWeb

Condividere le migliori esperienze e storie che contribuiscono a portare avanti tradizioni ereditate e contribuire ad elevare la reputazione del paniere agroalimentare Made in Calabria nel panorama nazionale ed internazionale.

“Non possiamo che essere onorati – dichiarano i Fratelli Fonsi – di essere sempre più riconosciuti come ambasciatori oltre i confini regionali di questo percorso che trova sempre più conferme e riconoscimenti”. Con il Pecorino Crotonese Dop biologico, la plurisecolare esperienza imprenditoriale e familiare di Paludi, affacciata su Castiglione a Paludi, il più importante sito italiano di architettura militare d’epoca greca, è stata selezionata per partecipare nelle scorse settimane a due importanti e prestigiosi eventi tenutisi a Roma: al Glamour Roma Capitale e alla ACS Community Exchange (ICE) Conference 2024, la conferenza annuale dedicata alla condivisione e discussione delle migliori pratiche agricole degli Stati membri nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e nella valutazione della qualità.

Selezionata dalla Regione Calabria, l’Azienda, in particolare, ha impreziosito il buffet delle degustazioni promosso a margine dell’evento organizzato dal Centro comune di Ricerca (JRC), il servizio della Commissione europea per la scienza e la conoscenza, in collaborazione con la DG AGRI e l’Ente Italiano di Coordinamento e Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Ospitato nel prestigioso Palazzo delle Esposizioni, la manifestazione ha visto la partecipazione di circa 27 paesi dell’Unione Europea che hanno messo in vetrina le proprie produzioni agroalimentari.

VIP PAZZI PER IL PECORINO CROTONESE DOP

Organizzato dall’Associazione Centro Spettacolo (ACS) guidata dal presidente Gino Foglia, patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e dall’Assemblea Capitolina, l’evento Glamour Roma Capitale, ospitato a Spazio Novecento, nella zona Eur, è stato presentato da Pippo Franco, volto noto della tv e da Francesca Rasi giornalista e conduttrice televisiva.

La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, più di 500, del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’aristocrazia. Tra gli altri erano presenti, il Principe Guglielmo Giovanelli Marconi e la principessa Conny Caracciolo e Jean Michael Byron, voce del gruppo rock Toto durante i primi anni novanta.

Nell’evento di moda e glamour hanno trovato spazio anche le degustazioni dei prodotti dalla Puglia, dal Lazio e dalla Calabria. Quelli di Fonsi, che vi partecipa da tre edizioni e che è tra i protagonisti del Magazine ACS, hanno avuto notevole successo.

