Paura in Sicilia, uomo accoltella la famiglia e si barrica in casa

Tragedia in Sicilia: un uomo ha aggredito l’intera famiglia, moglie e figli, con un coltello e si è barricato in casa. E’ accaduto a Cianciana, in provincia di Agrigento, in un’abitazione di Via Puccini. Il responsabile, un meccanico di 35 anni, avrebbe quindi colpito con alcuni fendenti la moglie, il figlio di sette anni ed un’altra figlia, sempre minore, per poi chiuderli fuori casa.

Il bambino, che è stato raggiunto da alcuni fendenti all’addome, è ricoverato in gravi condizioni a Palermo. Stessa sorte per la sorellina, le cui condizioni non sono ancora state rese note. La moglie invece, che non è in pericolo di vita, si trova ricoverata presso l’ospedale di Sciacca. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno sgomberato la zona e hanno preso in carico la delicata situazione: l’uomo potrebbe compiere altri gesti folli.

