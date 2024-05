Paura per una ragazzina di Corigliano-Rossano: cani randagi la attaccano alla fermata dell’autobus

StrettoWeb

Tanta paura per una ragazza di 17 anni di Corigliano-Rossano: la giovane donna si è infatti trovata ad affrontare un branco di cani randagi che l’hanno circondata nei pressi di Via Nazionale, nello scalo coriglianese. Secondo una prima ricostruzione, la 17enne era intenta ad aspettare l’autobus per dirigersi a scuola quando alcuni cani – figli del fenomeno randagismo che dilaga a macchia d’olio nelle nostre città – si sono avvicinati ed hanno tentato di sbranarla.

Fortunatamente la ragazza è riuscita a liberarsi dalla morsa di uno degli animali – che le ha strappato i pantaloni – ed è tornata impaurita a casa dove ha raccontato l’episodio ai genitori. Quest’ultimi si sono rivolti alla Polizia Municipale dove hanno sporto denuncia: si indaga su quanto accaduto.

