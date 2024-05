Paura in provincia di Cosenza: lite tra due uomini rischia di sfociare in sparatoria

StrettoWeb

Una lite che poteva sfociare in tragedia: è quanto accaduto a Cariati, in provincia di Cosenza, dove uno scontro tra due uomini si è concluso con uno scoppio di pistola. Il terribile episodio risale a ieri sera: i protagonisti hanno prima avuto un acceso scontro in mattinata; in serata, poi, uno dei due coinvolti si è presentato a casa dell’altro uomo con un’arma in mano. Mosso dalla rabbia accumulata, ha sparato un colpo di pistola centrando la finestra.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Cariati per fermare l’escalation di violenza e indagare sull’accaduto. I dissidi che hanno portato alla lite sarebbero da ricondurre a problemi di natura privata. Intanto l’arma è stata sequestrata a seguito di perquisizione presso il domicilio del responsabile.

