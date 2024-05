Paura a Corigliano-Rossano: uomo gira per le strade brandendo una sciabola

StrettoWeb

Una mattinata turbolenta per gli abitanti del borgo marinaro di Schiavonea, nella città di Corigliano-Rossano: momenti concitati hanno fatto temere per il peggio per la presenza di un uomo, probabilmente di cittadinanza straniera, che si aggirava per le strade armato di sciabola. In evidente stato confusionale, il responsabile brandiva la pericolosa arma da taglio seminando il panico. Prontamente, anche grazie alle segnalazioni dei testimoni che hanno assistito alla scena, i Carabinieri sono arrivati sul posto e lo hanno arrestato, ponendo fine alla preoccupazione della comunità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.