Il Parco della Lavanda di Morano Calabro: un’oasi di pace e profumo

StrettoWeb

Il Parco della Lavanda di Morano Calabro è un’oasi di pace e natura incontaminata nel cuore della Calabria. Nato dalla passione di Patrizia e Francesco, due giovani calabresi che hanno deciso di trasformare un terreno arido in un angolo di Provenza incastonato tra le montagne del Pollino, la lavanda coltivata nel parco è completamente biologica, senza l’utilizzo di pesticidi o fertilizzanti chimici.

Un’esperienza sensoriale e un tuffo nella natura

Visitare il Parco della Lavanda non è solo una semplice passeggiata, ma un’esperienza sensoriale completa. Qui sarà possibile ammirare i diversi tipi di lavanda coltivati nel parco, dai classici fiori viola alle varietà più rare con sfumature di bianco, rosa e persino giallo.

Il Parco della Lavanda diventa così un luogo ideale per chi desidera immergersi nella natura e ritrovare la pace dei sensi passeggiando tra i filari di lavanda, osservando le api al lavoro e ascoltando il canto degli uccelli. Insomma, un vero e proprio toccasana per lo spirito e per il corpo.

Alla scoperta dell’artigianato locale

Oltre alla bellezza dei fiori, il Parco della Lavanda offre anche l’opportunità di conoscere l’arte della lavorazione artigianale della lavanda. È infatti possibile visitare il laboratorio dove Patrizia e Francesco trasformano i fiori in olio essenziale, saponi, creme, profumi e altri prodotti naturali: un’occasione unica per acquistare un souvenir originale e di alta qualità.

Il Parco della Lavanda è anche una location suggestiva per eventi speciali come matrimoni, feste di compleanno e cerimonie: il parco offre infatti la possibilità di organizzare rinfreschi e buffet all’aperto, circondati dalla bellezza dei fiori e dal profumo inebriante della lavanda.

Insomma, un luogo magico che invita alla scoperta e al relax, dove poter vivere un’esperienza unica all’insegna del profumo e del benessere.

Un’avventura per tutte le età

Al fine di diffondere in modo ancora più efficace la conoscenza di questa pianta, il Parco ha ideato una fattoria didattica che si rivolge a ragazzi e ragazze di tutte le età.

La fattoria prevede un percorso coinvolgente che inizia con una passeggiata all’interno del giardino botanico, dove mediante gli odori e i colori si possa ben apprezzare e comprendere quali sono e a cosa servono le piante officinali, con particolare riferimento per la lavanda.

Si potrà poi osservare dal vivo la tecnica di riproduzione delle piante per talea e la messa a dimora delle stesse, così come la comprensione della trasformazione di un prodotto della terra attraverso l’essicazione e la tecnica della distillazione in corrente di vapore per mezzo di un distillatore a scopo didattico. A seguire, le informazioni sul come e sul perché si utilizza l’olio essenziale di lavanda.

Sono inoltre previste delle esperienze dirette personalizzate a seconda della fascia di età dei giovani visitatori, a cominciare dalla creazione dei gessetti profumati (3-8 anni), per proseguire con la creazione di candele profumate (9-12 anni) e infine con la tecnica della produzione di sapone a freddo con aggiunta di olio di lavanda (12-14 anni).

Tutti i benefici dell’olio essenziale di lavanda

Nelle esperienze previste nel Parco della Lavanda uno dei massimi protagonisti sarà dunque l’olio essenziale di lavanda, estratto dai fiori viola della Lavandula angustifolia, un prodotto naturale dalle innumerevoli proprietà benefiche. Il suo aroma inconfondibile, capace di evocare immediatamente una sensazione di calma e relax, lo rende uno degli oli essenziali più apprezzati e utilizzati in aromaterapia.

Tra le principali proprietà dell’olio di lavanda c’è infatti la possibilità di favorire il rilassamento del sistema nervoso centrale, alleviando lo stress, l’ansia e l’insonnia. Il suo profumo calmante può aiutare a distendere la mente e il corpo, preparando al sonno e migliorandone la qualità. Non solo: l’olio essenziale di lavanda ha dimostrato di possedere proprietà antidepressive, aiutando a combattere la tristezza e la malinconia. Il suo aroma dolce e floreale può donare sollievo e migliorare l’umore.

Ancora, è ben noto che l’olio essenziale di lavanda ha proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche: può ad esempio essere utilizzato per alleviare dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori mestruali e punture di insetto. Possiede inoltre proprietà antisettiche e antibatteriche: come tale, può essere utilizzato per disinfettare la pelle, prevenire le infezioni e accelerare la guarigione di ferite e scottature.

Con queste premesse, giova condividere come l’olio essenziale di lavanda possa essere utilizzato in diversi modi, a cominciare dalla diffusione nell’ambiente diluendo alcune gocce nell’acqua e azionando un diffusore. Un metodo utile per profumare l’ambiente, creare un’atmosfera rilassante e favorire il sonno.

È inoltre possibile sfruttare l’olio essenziale di lavanda con l’applicazione topica: basta diluire alcune gocce di olio essenziale in un olio vettore (come l’olio di mandorle dolci) e applicarlo sulla pelle con un massaggio. Si potrà così alleviare dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori mestruali e punture di insetto. Chi preferisce può anche aggiungere alcune gocce di olio essenziale all’acqua del bagno per creare un’esperienza rilassante e lenitiva, oppure diluire alcune gocce di olio essenziale in acqua calda e applicare un impacco sulla zona interessata per alleviare dolori e infiammazioni.

Naturalmente, vale sempre la pena rammentare che sebbene l’olio essenziale di lavanda sia ritenuta generalmente sicuro è bene diluirlo in modo abbondante con un olio vettore prima di applicarlo sulla pelle e che è sempre opportuno evitare il contatto con gli occhi e le mucose: In caso di contatto accidentale, sciacquare abbondantemente con acqua.

Nel dubbio, è sempre utile effettuare un patch test, o test di sensibilità: prima di utilizzare l’olio essenziale, basta applicare una piccola quantità sulla pelle per verificare la presenza di eventuali reazioni allergiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.