Parco Commerciale Lamezia, Filcams Cgil: “serve contrattazione regolata”

“Sulla realizzazione di un grande Parco Commerciale a Lamezia Terme, che sarebbe stato oggetto di discussione al Consiglio Comunale della Città giá ieri se la seduta non fosse stata rinviata, la FILCAMS Cgil Calabria ha da qualche tempo avviato interlocuzioni dirette con il primo cittadino Paolo Mascaro, protocollando anche una richiesta ufficiale di incontro”. Lo dichiara Giuseppe Valentino – Segretario Generale Filcams CGIL Calabria.

“Leggendo anche le preoccupazioni delle associazioni datoriali Confcommercio e Confesercenti lametine, siamo ancora più convinti della necessità di costruire a partire da oggi un protocollo sindacale per governare sia la fase di cantierizzazione e costruzione dell’opera, sia per promuovere politiche attive del lavoro che permettano la qualificazione delle professionalità che occorreranno in futuro”.

“Una contrattazione regolata dalla parte pubblica che metta insieme le Organizzazioni Sindacali di settore e confederali, per ricercare tutti gli strumenti utili ed innovativi per garantire che i lavoratori e le lavoratrici locali abbiamo opportunità lavorative concrete e possano rimanere a vivere e realizzarsi nella propria terra”.

“Auspichiamo che il Sindaco di Lamezia che è apparso da subito interessato a confrontarsi su questo importante tema sia coerente e convochi quanto prima, anticipando la discussione del consiglio comunale che potrebbe arricchirsi di nuovi spunti, le parti interessate”.

