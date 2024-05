Parco del Benessere, il 2 giugno l’inaugurazione a Cosenza

StrettoWeb

Si concluderà domenica prossima, 2 giugno, con la consegna simbolica del Parco del Benessere alla città, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, il ciclo di incontri ed iniziative che il sindaco Franz Caruso ha inteso dedicare alla valorizzazione dell’attività sportiva nelle sue diverse accezioni, iniziato mercoledì 22 maggio con l’arrivo a Palazzo dei Bruzi della Coppa Davis.

“Potenziare ed implementare la pratica sportiva è fondamentale nella nostra società – afferma Caruso – perché rappresenta una straordinaria risorsa formativa che favorisce il rispetto delle regole e, quindi, educa alla legalità ed alla civile convivenza. In questa ottica abbiamo promosso ed ospitato numerosi eventi, tutti di grande importanza, alcuni dei quali di prestigio e di forte impatto, per inviare un messaggio chiaro ed inequivocabile: praticare lo sport è di grande utilità sia da un punto di vista agonistico che di vita sociale, perché crea benessere per il corpo e per la mente e, soprattutto, forma le coscienze, in particolare nei giovani, che hanno bisogno di socializzare e di integrarsi”.

“Il mio obiettivo è quello di fare in modo che la nostra città possa consentire a tutti di praticare lo sport, senza distinzione alcuna. Un traguardo che sono certo raggiungeremo, grazie anche al lavoro proficuo che sta svolgendo la mia delegata allo sport Chiara Penna, seppur nominata da pochi mesi”.

Il programma

Domani, Sabato 1° Giugno, prenderà il via alle ore 10 da Piazza dei Bruzi, la 19ma edizione della rievocazione storica della Coppa Sila, ricalcando il percorso della prima edizione del 1924 su una distanza di circa 130 chilometri. Domenica 2 giugno, invece, si svolgerà la prova della seconda rievocazione del circuito Città di Cosenza, prevista in due manche, con partenza da Piazza 15 marzo.

Sempre domani, Sabato 1° Giugno, dalle ore 14 si svolgerà presso lo Stadio San Vito-Marulla la manifestazione calcistica di beneficenza patrocinata dall’Unicef in collaborazione con il Liceo Scientifico “Pitagora” ed il Liceo Classico “ G.Da Fiore” di Rende.

“Lo sport a Cosenza sta vivendo uno dei momenti più belli e significativi – ha affermato il consigliere e delegato allo sport, Chiara Penna –L’esposizione della Coppa Davis, la consegna del sigillo della città a Gennaro Tutino, le giornate Amarcord dedicate al calcio, la rievocazione storica della Coppa Sila e domenica prossima, 2 giugno, la consegna alla nostra comunità del Parco del Benessere nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Nazionale dello Sport, rappresentano i segni tangibili della politica del fare di un’amministrazione comunale virtuosa che sa fare rete per produrre benessere collettivo”.

“In questo solco proseguiremo il nostro cammino – conclude Penna – e con determinazione raggiungeremo sempre nuovi e migliori obiettivi, mantenendo tutti gli impegni assunti con i nostri concittadini. Tra questi il completamento del Parco del Benessere, che ha, di fatto, smantellato un cantiere presente per ben 5 anni e che sventrava la città, è per tutti noi motivo di orgoglio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.