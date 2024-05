SerieA1 pallanuoto femminile, il Cosenza ce la mette tutta per la salvezza

StrettoWeb

“Siamo arrivate a gara tre. Forse chiudere la stagione in casa nostra è quello che ci meritiamo e che si merita tutta Cosenza. L’incitamento che ci ha rivolto il pubblico quest’anno è stato importante e per noi fondamentale e infatti i nostri successi sono sempre avvenuti nelle nostre mura”. Carola Sesti, forte giocatrice della Cosenza pallanuoto, chiama tutti e tutte a raccolta per l’ultima sfida sportiva della stagione.

Giovedì sera, 23 maggio alle ore 20,30, finalissima playout nella piscina comunale di Campagnano. Ingresso gratuito e tifo in trepidazione per un’intera stagione e per la salvezza in palio. “Sappiamo la capacità dell’avversario ma quando si giocano partite dal dentro o fuori si sa che ne esce vincente chi fa meno errori e chi ha più grinta. Noi ci siamo già messe a lavoro per limare tutti gli errori di gara 2″.

“Sicuramente sarà un match complicato come si è dimostrato in entrambe le gare ma la voglia di rimanere in categoria è tanta. Partiremo forti e combattive per prenderci la nostra rivincita. Vi aspettiamo giovedì sera alle 20:30 a tifare per noi”, le parole della Sesti. Ambiente carico e tutti i preparativi in fase di ultimazione. La società crede fermamente nella salvezza che vale tutti i sacrifici dell’anno.

