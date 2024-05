Il Palermo si affida al suo uomo playoff: Diakité fa doppietta, 2-0 alla Samp e semifinale

StrettoWeb

Prima il gol a Bolzano che regala un importantissimo 6° posto, poi la doppietta che vale la semifinale. Il Palermo si affida ancora al suo uomo playoff, uno dei più inaspettati: Salim Diakité. Le sue due reti, questa sera, hanno garantito ai rosanero la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria di Pirlo: niente supplementari, non c’è stato bisogno. La squadra di Mignani fa valere il fattore campo, davanti a un Barbera bellissimo, e approda così al successivo turno degli spareggi promozione, dove incontrerà il Venezia. E’, tra l’altro, la prima vittoria in casa di Mignani, un successo tra le mura amiche che mancava da tre mesi.

La partita

La gara è equilibrata, sulla falsariga di questo tipologie di gara, abbastanza tese. La Samp deve segnare ma si preoccupa anche di non prenderle. Serve un episodio che la sblocchi, e arriva con la giocata del difensore francese, bravo a farsi trovare pronto in area. E’ 1-0 a ridosso del primo tempo. Nella ripresa, neanche il tempo – per i blucerchiati – di pensarci, che Diakité fa un altro gol da bomber consumato, con il tap-in semplice semplice e a due passi dalla porta su servizio dalla sinistra. La partita, praticamente, finisce qui, al netto di un avversario che ci prova, ma senza riuscire a segnare. Al triplice fischio, così, un Barbera sold out può esultare: il sogno Serie A continua,

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.