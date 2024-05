Clamoroso Palermo, gli ultrà contro capitan Brunori: “non sei degno, vattene”

StrettoWeb

Incredibile quanto è accaduto a Palermo. Gli ultrà hanno infatti esposto uno striscione contro il loro capitano, Matteo Brunori, per le frasi di quest’ultimo espresse dopo la sconfitta di Venezia e l’eliminazione dai playoff. L’attaccante, infatti, aveva detto: “questa piazza ti fa sentire giocatore ma in un attimo, passatemi il termine, ti distrugge”.

Parole che a una frangia del tifo organizzato non sono andate giù, a tal punto da far esporre uno striscione chiedendo allo stesso giocatore di andare via. Una situazione surreale, che si ripercuote anche sul futuro del calciatore in Sicilia: “Della nostra città non sei degno. Ma quale capitano, torna a Petrignano. Brunori vattene“.

