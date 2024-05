Palermo, scatto Zanetti per la panchina: l’ex Empoli è in pole

StrettoWeb

Questa volta non dovrebbe essere la continuità il principio del Palermo per quanto concerne la panchina. Lo scorso anno fu confermato Corini, nonostante la mancata qualificazione ai playoff, anche per via di una stagione cominciata in ritardo, con l’arrivo del City Group a ridosso dell’inizio del campionato. Nell’annata appena conclusa, però, l’ex centrocampista non ha convinto la proprietà, che ha optato per il cambio quasi a fine stagione: l’ex allenatore del Bari Mignani ha portato così i rosanero in semifinale playoff, ma non oltre.

Secondo quanto verificato, però, pare appunto che la conferma non sia di casa quest’anno. Il Palermo vuole cambiare ancora e affidarsi all’usato sicuro, a un altro allenatore che la Serie B l’ha già vinta. Come appreso da CalcioWeb, Paolo Zanetti e in cima alla lista, in pole per sostituire Mignani. Gli ultimi contatti hanno avuto esito positivo e l’obiettivo è ovviamente la Serie A. Ricordiamo che di recente Zanetti, dopo la promozione con il Venezia, ha portato in salvo l’Empoli, prima di essere esonerato in quest’ultima stagione.

