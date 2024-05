Palermo, niente impresa: il Venezia vince 2-1, rosanero eliminati dai playoff

StrettoWeb

Niente impresa, ma era veramente difficile. Il Palermo perde anche la gara di ritorno della semifinale playoff a Venezia, per 2-1, e saluta così la stagione. Dopo la sconfitta all’andata al Barbera, era necessario vincere con due gol di scarto. Ma la partita, in realtà, non è mai in discussione. Passano tre minuti, infatti, e i lagunari sono già avanti con un super gol di Tessmann da fuori area.

Non c’è una grande reazione, nel primo tempo succede poco, al netto di un’occasione da corner. Il Venezia gestisce con tranquillità e a ridosso dell’intervallo raddoppia, con una bella azione (gol di Candela), chiudendo difatti una gara già chiusa. Nella ripresa succede poco. I padroni di casa aspettano senza affanni, i rosanero non pungono granché, segnando solo nel finale con Traoré. Finisce quindi così, 2-1.

I bilanci della stagione

Si chiude quindi la stagione del Palermo. Gli obiettivi e le aspettative erano diversi. A un certo punto, dopo il 3-0 al Como di febbraio, il grande sogno sembrava potersi realizzare, ma è dalla settimana successiva – il 2-2 a Cremona con rimonta – che gli equilibri si spezzano e la squadra comincia a inanellare risultati altalenanti, fatti di rimonte assurde fatte e subite, fino all’esonero di Corini. Si poteva, senza dubbio, fare molto di più di un sesto posto, anche per le ingenti spese sostenute dalla proprietà del City Group. Che non si fermerà e nel prossimo campionato tornerà fare la voce grossa. Della stagione attuale, tuttavia, resta la storica inaugurazione del centro sportivo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.