Palermo, i socialisti celebrano il congresso dei Fasci Siciliani con “Stati Uniti d’Europa”

Venerdì 24 maggio alle 17 a Palermo, davanti Palazzo Cefalà in via Alloro 99, i socialisti democratici e riformisti siciliani parteciperanno alla consueta manifestazione, organizzata ogni anno dalla Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP), dalla Fondazione Saragat e dall’associazione “Socialismo Oggi”, per celebrare il congresso dei Fasci Siciliani, svoltosi nel capoluogo siciliano durante la terza decade di maggio del 1893. Interverrà l’ex assessore regionale Turi Lombardo, unitamente a Manlio Orobello, già sindaco di Palermo, ed a Francesco Calanna, candidato al Parlamento europeo nella lista “Stati Uniti d’Europa”. Il sit-in inizierà con un’allocuzione di Antonio Matasso, segretario regionale dei Socialdemocratici, che nella mattinata di lunedì ha partecipato insieme agli altri leader regionali ed ai candidati alla conferenza stampa di presentazione della lista “Stati Uniti d’Europa”, aggregazione promossa da Più Europa e Italia Viva, con socialisti e socialdemocratici, radicali, liberali e centristi.

Matasso ricorderà anche Salvatore Carnevale, sindacalista socialista ucciso nella metà di maggio del 1955 a cui i socialisti democratici siciliani hanno intestato un Premio antimafia, nonché Eugenio Colorni, partigiano socialista delle Brigate Matteotti che partecipò alla stesura del Manifesto di Ventotene, assassinato alla fine di maggio del 1944. Sempre secondo il segretario regionale del Sole nascente, “il sit-in vuole richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su quel fenomeno antimafia di rilievo europeo e mondiale che furono i Fasci Siciliani, la cui ispirazione anima il nostro impegno per costruire un’Europa federale nella democrazia, nella libertà e nella giustizia sociale”.

