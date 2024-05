Palermo deludente, un’altra sconfitta: vince lo Spezia 1-0, 5° posto ancora a rischio

StrettoWeb

Un Palermo deludente perde ancora. Dopo tre pari e la sconfitta in casa contro la Reggiana, altro stop oggi in casa dello Spezia, che con questo successo si tira fuori dalla zona calda. Non si vede la cura Mignani, incapace ancora di raggiungere la prima vittoria. Questo pomeriggio il gol, l’unico e decisivo, è quello di Di Serio al quarto d’ora. Con questo successo è quasi addio al 5° posto, mentre il 6° è ancora a rischio. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie B, 36ª giornata

Cremonese-Pisa 2-1

Ascoli-Cosenza 0-1

Como-Cittadella 2-1

Spezia-Palermo 1-0

Sudtirol-Ternana 4-3

Classifica Serie B

Parma 73 Como 71 Venezia 67 Cremonese 63 Catanzaro 58 Palermo 52 Brescia 47 Sampdoria 46 Sudtirol 46 Cosenza 45 Pisa 45 Cittadella 45 Modena 43 Reggiana 43 Spezia 40 Ascoli 37 Ternana 37 Bari 36 Feralpisalò 32 Lecco 26

