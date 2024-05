L’ospedale di Polistena non chiuderà: Occhiuto tranquillizza i cittadini

StrettoWeb

Ieri pomeriggio il capogruppo consiliare di Polistena Futura, Francesco Pisano, e i consiglieri Rosaria Tropepe e Giancarlo Cannata hanno incontrato il Presidente della Regione Calabria presso la Cittadella Regionale. All’incontro ha partecipato anche l’Assessore Giovanni Calabrese. Si è discusso di Sanità e dell’Ospedale di Polistena che in questi giorni è stato al centro di speculazioni politiche senza senso.

“Chiarita la totale infondatezza della notizia sulla chiusura del nosocomio di Polistena, che è stata diffusa per fini politici e per dare sostegno ad una manifestazione basata sul nulla, si è ulteriormente discusso degli interventi che verranno fatti e sull’attenzione che si avrà nei confronti dell’Ospedale stesso. Inoltre, per tranquillizzare anche i più diffidenti, il Presidente Occhiuto ha garantito che nel documento sulla programmazione della rete ospedaliera verrà ripristinata la dicitura come inserita nei DCA precedenti“, si legge in una nota di Polistena Futura.

“I cittadini di Polistena e della piana possono stare tranquilli. Non si deve abbassare la guardia ed è necessario monitorare costantemente i disagi che patiscono i cittadini tra le corsie e nell’assistenza sanitaria“, precisa la nota. “Polistena Futura fa Politica in modo responsabile e concreto e l’incontro con il Presidente Occhiuto ha avuto al centro della discussione la tutela della salute dei cittadini di Polistena e della piana di Gioia Tauro“, conclude la nota stampa.

