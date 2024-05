“Occupazione e imprese nella provincia di Messina: quali prospettive per il welfare?”, all’Unime la presentazione dello studio

StrettoWeb

Nell’estate dello scorso anno la Uil Messina guidata dal segretario generale Ivan Tripodi siglò un accordo di collaborazione con il Centro di ricerca sui bilanci aziendali del dipartimento di Economia dell’Università di Messina diretto dal prof. Antonio Del Pozzo, ordinario di Economia aziendale, finalizzato alla realizzazione di un progetto di ricerca avente per oggetto: ”Le dinamiche occupazionali e l’andamento del costo del lavoro nelle imprese della provincia di Messina”. Mercoledì 15 maggio alle ore 11, presso l’Aula Magna 2 del Dipartimento di Economia dell’Università di Messina sita in Via dei Verdi, si terrà la presentazione pubblica dei risultati dell’importante studio che rappresenterà la base di una più ampia discussione sul tema: “Occupazione e imprese nella provincia di Messina: quali prospettive per il welfare?”.

La manifestazione sarà presieduta da Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, mentre introdurrà i lavori il prof. Michele Limosani, Direttore del Dipartimento di Economia dell’Unime. L’illustrazione del report sarà curata dal prof. Antonio del Pozzo, ordinario di Economia aziendale e Direttore del Cerba, che si avvarrà della collaborazione delle dottorande di ricerca Giulia Cattafi e Federica Tonnarello. Interverrà ai lavori Luisella Lionti, segretaria generale Uil Sicilia, mentre le conclusioni dell’evento saranno tratte da Santo Biondo, segretario nazionale della Uil.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.