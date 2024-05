Occhiuto in visita a Paola, Di Natale: “ne approfitti per dare spiegazione sull’ospedale”

StrettoWeb

Il governatore Occhiuto è atteso nella giornata di oggi, 2 maggio, a Paola per la visita presso il Santuario di San Francesco. Di questa visita vorrebbe approfittarne Graziano Di Natale, già consigliere regionale e parte del direttivo del Comitato per la Difesa del Diritto alla Salute, quindi in difesa del presidio paolano. “Domani nella Città di Paola ci sarà un doppio appuntamento. La visita del Santo Patrono all’Ospedale San Francesco di Paola e la venuta, per l’accensione della lampada votiva, del Presidente della Regione Calabria”.

“Senza voler rovinare l’aria di festa che si respira nella mia Città, occorre però fare qualche riflessione. Sarebbe utile che il Presidente della Regione Calabria spiegasse ai paolani qual è la logica che l’ha spinto a redigere un atto che depotenzia la struttura ospedaliera San Francesco prevedendo la chiusura del reparto di chirurgia”.

“Altrettanto utile sarebbe che i nostri amministratori locali non siano proni ma approfittino del momento per manifestare la loro contrarietà per quanto sta accadendo ai danni della nostra struttura ospedaliera. Occorre avere coraggio –conclude Di Natale – per difendere delle scelte, anche se impopolari, ecco perché mi aspetto che Occhiuto dica qualcosa poiché il suo silenzio è assordante.

Fossi in lui ne approfitterei”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.