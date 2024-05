Occhiuto accende la Lampada Votiva di San Francesco di Paola: “dai la forza ai calabresi”

StrettoWeb

Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto ha raggiunto oggi una zona vicina alla sua città natale, Paola, per poter rendere omaggio al Santo Patrono della Calabria, San Francesco di Paola. Il Presidente della Regione ha infatti raggiunto il Santuario paolano per le celebrazioni in onore del Santo: Occhiuto ha quindi partecipato all’accensione della lampada votiva che segna un momento solenne per tutti i fedeli e – più in generale – per tutti i calabresi.

Occhiuto, dopo l’accensione, ha lasciato un messaggio per tutti i cittadini e rivolto una preghiera al Santo: “accesa la Lampada votiva in onore di San Francesco di Paola, patrono della Calabria. C’è tanto ancora da fare per costruire una nuova Calabria. San Francesco, dai la forza ai calabresi, e soprattutto a chi tra loro ha più responsabilità perché li guida, di costruire la nuova Calabria senza farsi prendere dalla tentazione dello scoraggiamento e della rassegnazione. Dai ai calabresi la forza di combattere come tu hai fatto contro il male, contro il male dell’insipienza, della diffidenza, della delusione che nulla fa cambiare”.

