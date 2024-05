“Nuovo Green Deal per l’Europa”: Legambiente incontra gli eurocandidati a Crotone

StrettoWeb

In vista delle prossime elezioni europee, Legambiente Calabria ha organizzato il 29 maggio alle ore 10,30, nella Sala Margherita del Comune di Crotone, via Santa Margherita, un incontro con i candidati al Parlamento europeo e con i rappresentanti di tutte le forze politiche calabresi. L’incontro pubblico dal tema “Un nuovo Green Deal per l’Europa” vuole essere un momento di partecipazione democratica per attivare un confronto con i candidati dei partiti per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

L’Associazione del Cigno verde vuole così contribuire a realizzare la transizione ecologica che serve alla Calabria ed all’intera Nazione anche attraverso le proprie proposte per la prossima legislatura. Per l’importanza dell’evento, sarà presente anche il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani. Ad introdurre i lavori, Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria.

Dopo i saluti del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, inizieranno i lavori moderati da Rosaria Vazzano, presidente del circolo Legambiente Crotone. Interverranno al dibattito: Pasquale Tridico(M5S); Maria Pia Funaro(Alleanza Verdi Sinistra); Luigi Tassone(PD); Francesco De Nisi(Azione); Filomena Greco(Stati Uniti d’Europa); Filippo Mancuso(Lega). Non candidati, ma in rappresentanza dei partiti, parteciperanno Fabio Manica(Forza Italia) e Michele De Simone(Fratelli d’Italia).

