Nuovi mercatini dell’usato a Reggio Calabria con articoli di vario genere

StrettoWeb

Non ci resta che ridere, per non piangere. Le condizioni in cui Reggio Calabria versa da ormai tempo immemore sono una nota dolente per tutti quei cittadini, tanti ma mai abbastanza, stanchi di vivere in un città sempre più abbandonata a se stessa e trascurata da chi dovrebbe prendersene cura. E così questa mattina, leggendo una dalle tante segnalazioni che ogni giorno arrivano alla nostra redazione, non abbiamo potuto fare altre che sorridere, amaramente.

Di seguito il testo integrale della mail inviata da un cittadino reggino:

“Buongiorno, questa mia email per segnalare la nascita di nuovi mercatini dell’usato nella nostra cara Reghyon, che potrebbe fare concorrenza al già presente mercatino del venerdì al piazzale Botteghelle. Il nuovo mercatino, come evidenziato dalle foto in allegato, si trova nella zona delle palazzine popolari a Gebbione, precisamente dietro l’asilo comunale.

Ovviamente, i primi visitatori di questo mercatino, sono una simpatica famigliola di topini, che sicuramente abita in zona da molto tempo e che ha trovato interessante aggirarsi tra i tanti prodotti ed articoli di vario genere presenti. Chi fosse veramente interessato… può quindi approfittare di questo utile, economico, ordinato ma soprattutto pulito, nuovo mercatino delle pulci… ma quelle vere!!!!

P.s. Sicuramente l’email verrà notata dagli organi comunali di competenza che provvederanno alla rimozione del mercatino ed alla disinfestazione di tutta la zona interessata… in tempi rapidissimi“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.