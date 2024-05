La nuova mappa degli alberi monumentali della Città Metropolitana di Reggio Calabria

StrettoWeb

“Prosegue lo studio degli alberi monumentali con una mappa che scheda quelli della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Ve ne sono 72 individuati secondo i criteri stabiliti dagli Enti deputati e distinti in tre categorie. L’aggiornamento riguarda alberi che purtroppo sono morti come il farnetto di monte Cerasia (Staiti) anche se nei pressi ne sono presenti una decina probabilmente coetanei. La segnalazione giunge grazie alla guida Lillo Aloi. Rimangono comunque disponibili nella mappa le schede con dati dendrometrici e foto degli alberi censiti e poi scomparsi“.

E’ quanto si legge sulla pagina Facebook L’Altro Aspromonte – di Alfonso Picone Chiodo. “Positivo invece il sopralluogo a monte Perre condotto dal giovane e tenace escursionista Salvatore Fazzari che ha potuto riscontrare la presenza ancora in vita di tutti gli esemplari censiti a suo tempo. Il crinale roccioso a cavallo tra i torrenti Butramo e Aposcipo si conferma uno dei luoghi iconici in Aspromonte dei patriarchi arborei, in primis le querce“, prosegue il post.

“Sempre Salvatore ha documentato l’olivo monumentale di Varapodio, una pianta di dimensioni considerevoli ma il cui carattere di monumentalità è simbolico trovandosi all’interno di un terreno confiscato ad una sanguinaria cosca di ‘ndrangheta ed ora acquisito al comune.

Nel frattempo, i Carabinieri Forestali stanno dotando gli alberi monumentali di cartelli che ne illustrano le caratteristiche e le norme di tutela applicate.

Invitiamo gli escursionisti alla collaborazione precisando che per nuove segnalazioni è necessario attenersi all’iter descritto nella mappa mentre per comunicare l’esistenza in vita degli alberi ancora da verificare, ormai solo una decina, è sufficiente inviare una foto a questa pagina“, conclude.

Tutti i dettagli nella mappa: www.laltroaspromonte.it

