Novità all’Aeroporto di Trapani, aperta una nuova biglietteria

“‘Novità all’Aeroporto di Trapani Birgi!'”. Siamo lieti di comunicare l’apertura della nostra nuova biglietteria, uno spazio completamente rinnovato dedicato a molteplici servizi per rendere la vostra esperienza di viaggio ancora più completa e confortevole. Cosa troverete nella nuova biglietteria?”. E’ quanto pubblicato su facebook da Salvatore Ombra, presidente Airgest, società di gestione dell’Aeroporto di Trapani.

“Gestione dei pass. Biglietteria parcheggio: potrete acquistare e convalidare i biglietti per il parcheggio dell’aeroporto, scegliendo tra diverse opzioni per soddisfare al meglio le vostre esigenze. Punto informazioni: il nostro personale qualificato sarà a vostra disposizione per fornirvi informazioni sui voli, sui servizi aeroportuali e su tutto ciò che riguarda il vostro viaggio. Deposito bagagli: potrete lasciare i vostri bagagli in custodia in tutta sicurezza, mentre vi godete il vostro tempo libero in attesa del volo. Informazioni bagagli smarriti: in caso di smarrimento del vostro bagaglio, potrete ricevere assistenza e supporto per il suo rapido ritrovamento. Il nuovo design moderno e funzionale, unito alla tecnologia all’avanguardia e all’eccellenza del nostro servizio, renderà la vostra esperienza presso l’Aeroporto di Trapani Birgi ancora più piacevole e efficiente”.

