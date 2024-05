Nino Spirlì ancora in ospedale: “dolori quasi impossibili da descrivere”

StrettoWeb

Non tende a placarsi il calvario di Nino Spirlì. L’ex Governatore f.f. della Regione Calabria si trova ancora in ospedale, come lui stesso ha documentato sui social. “Solo la rasserenante Fede nel Signore e l’abbandono paziente ai chiodi della mia personale croce mi fanno accettare con devozione questo continuo pellegrinaggio fra Casa e ospedale. Sono mesi difficili, con una coabitazione sottomessa a dolori quasi impossibili da descrivere, per la loro tenacia, ruvida insistenza, sorda acutezza”, ha scritto.

“Lame. Che sposano quasi amichevolmente, ormai, le carni, e le flagellano. Senza soluzione di continuità. Sì, come fossimo amici, tanto da “mancare all’anima” se si assentano per qualche minuto dal corpo. Posso sembrare folle. Invece, sono solo consegnato. Offerto a questo golgota. E penso, addirittura, di doverlo pure tacere questo logorio. Perché so, e lo so, che c’è chi sta molto peggio. Sa il Signore cosa fare. Noi, di nostro, preghiamo”, ha aggiunto

