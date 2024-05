Nasce l’Osservatorio Ponte sullo Stretto: cos’è e di che si occupa

StrettoWeb

Nasce ufficialmente l’Osservatorio Ponte sullo Stretto. L’esperto Enzo Siviero sarà il Presidente Onorario. Siviero che ieri – insieme tra gli altri ai vari Salvini, Schifani e Basile – ha partecipato a un convegno sulla grande opera a Messina. Tornando all’Osservatorio, questo è un’iniziativa nata per supportare e monitorare il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina attraverso un approccio scientifico, interdisciplinare e in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Un Osservatorio prettamente orientato alla scienza, totalmente indipendente, di cui fa parte anche il Direttore di StrettoWeb, Peppe Caridi.

L’Osservatorio Ponte sullo Stretto è stato istituito con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel dibattito tecnico e scientifico sul Ponte sullo Stretto, garantendo che il progetto sia realizzato in maniera sostenibile e con il massimo beneficio per le comunità locali e l’intero bacino del Mediterraneo. Nato nel 2022 a seguito dell’importante evento di Villa San Giovanni, l’Osservatorio ha raggiunto oggi la maturità necessaria per porsi come aggregatore e interlocutore autorevole e referenziato nei confronti della società civile, delle istituzioni e delle imprese.

Missione e obiettivi

Di seguito, in una nota, missione e obiettivi che l’Osservatorio propone.

“Promuovere il dialogo:

– Facilitiamo la collaborazione tra comunità locali, autorità pubbliche e il settore privato.

Fornire analisi approfondite:

– Offriamo valutazioni tecniche ed economiche dettagliate sul progetto del ponte.

Sensibilizzare e informare:

– Organizziamo eventi, seminari e convegni per aumentare la consapevolezza pubblica.

Collaborare con istituzioni:

– Lavoriamo con enti accademici e organizzazioni internazionali per garantire un approccio globale.

Monitorare il progresso:

– Sorvegliamo l’avanzamento del progetto e forniamo raccomandazioni basate su dati e ricerche”.

Interlocuzioni in corso

L’Osservatorio Ponte sullo Stretto ha dialoghi in corso con esponenti autorevoli del mondo della società civile, dell’ambiente, dell’impresa e dello sviluppo economico, interessati a contribuire in maniera equilibrata e socialmente consapevole alla nostra missione.

