La Myenergy Viola cambia allenatore: è addio con coach Cigarini

La Myenergy Viola e coach Federico Cigarini si separano. Al termine della stagione dei reggini, culminata domenica con la sconfitta in Gara-2 del primo turno dei Playoff contro Salerno, è stata ufficializzata la separazione con un comunicato stampa.

“La Myenergy Reggio Calabria ringrazia Coach Federico Cigarini per il lavoro svolto durante l’incarico di Head Coach dei neroarancio. La società è grata a Federico per la professionalità dimostrata durante il periodo del suo incarico e gli augura per il futuro, le migliori fortune professionali e personali.

‘Sono grato alla società per l’opportunità datami, porterò sempre nel cuore una stagione eccezionale ed un gruppo di ragazzi dai profili umani e professionali di assoluto livello. Così come porterò sempre nel cuore la città di Reggio, lo staff la tifoseria tutta e tutte le persone che rendono speciale la Viola‘, le parole del coach”.

