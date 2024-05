Movida fuori controllo: a Milazzo buttafuori aggredito da un gruppo di ragazzi

StrettoWeb

“Il Coordinamento di Centro Sinistra di Milazzo, M5S, PD, Europa Verde e Rifondazione Comunista, esprime la propria profonda preoccupazione e condanna per l’aggressione avvenuta ieri notte in pieno centro cittadino a Milazzo. Un uomo, addetto alla sicurezza di uno dei locali del centro, è stato brutalmente aggredito da un gruppo di ragazzi in via Medici, di fronte a Piazza Caio Duilio, attorno alle 2.30. Questo episodio di violenza, che si aggiunge ad altri simili avvenuti recentemente nella stessa zona, sottolinea un problema di sicurezza che non può più essere ignorato”.

La nostra posizione

Prosegue la nota: “il Coordinamento ritiene inaccettabile che episodi di tale violenza possano verificarsi nelle nostre città. È fondamentale garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare l’ordine pubblico”.

Le proposte

1. Maggiori Controlli e Presenza delle Forze dell’Ordine: Chiediamo un ulteriore potenziamento della presenza di pattuglie delle forze dell’ordine, compresi i Vigili Urbani, nelle aree più a rischio, come già avvenuto di recente grazie agli sforzi dei Carabinieri.

2. Installazione di Sistemi di Videosorveglianza: Promuoviamo l’installazione di telecamere di videosorveglianza nei punti strategici della città, lì dove non ci siano già, per prevenire atti di violenza e aiutare nelle indagini successive.

3. Programmi di Prevenzione e Educazione: È essenziale avviare campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani per promuovere il rispetto reciproco e la non violenza. Inoltre, programmi di educazione civica nelle scuole possono contribuire a prevenire comportamenti devianti.

4. Collaborazione con le Associazioni Locali: Coinvolgere le associazioni del territorio in attività di monitoraggio e prevenzione, creando una rete di supporto per i giovani e promuovendo la cultura della legalità.

5. Ordinanza Comunale contro la Vendita di Alcolici ai Minori: Invitiamo il sindaco, come autorità sanitaria locale, a emanare un’ordinanza specifica per garantire che le normative nazionali sulla vendita di alcolici ai minori siano rispettate rigorosamente.

Dunque, che rafforzi l’obbligo per tutti gli esercizi commerciali di verificare l’età degli acquirenti di bevande alcoliche (come previsto dalla legge nei casi in cui la maggiore età non sia manifesta) e di dotarsi di etilometri in quanto, con la Legge 120/2010 art. 54, è diventato obbligatorio per i titolari o gestori di esercizi pubblici, o per chiunque faccia somministrazione di alcol dopo le ore 24:00, di dotarsi di un etilometro da mettere a disposizione dei clienti. Tale ordinanza dovrebbe prevedere controlli regolari da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto delle norme.

Preoccupazione per il commissariato

Esprimiamo inoltre la nostra preoccupazione per la recente decisione di spostare il commissariato della Polizia di Stato fuori dalla città. Questa scelta potrebbe compromettere la sicurezza dei cittadini e rallentare le risposte agli episodi di violenza.

L’appello

Proponiamo l’apertura di un tavolo di confronto tra Istituzioni, cittadini e operatori del settore per discutere e implementare percorsi di ascolto reciproco. Solo attraverso il dialogo e la collaborazione possiamo trovare soluzioni che portino a un vero cambiamento e capire se questa violenza è fine a se stessa o sintomo di malessere.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.