È morto in mattinata all’ospedale Villa Sofia di Palermo, Salvatore Barbagallo, il giovane di Torrenova, in provincia di Messina, vittima di un incidente stradale sul lungomare di Sant’Agata Militello. La famiglia ha dato l’ok alla donazione degli organi.

Il giovane, lo ricordiamo, a bordo di un moto, ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento.

