Momenti di tensione nel cosentino: scomparso anziano di 89 anni

Momenti di tensione per la comunità di Laino Borgo: sono in corso le ricerche per un uomo scomparso di 89 anni, G. D. F. le sue iniziali. Allertato, nella nottata del 15 maggio, dai Carabinieri della Stazione di Laino Borgo, il Soccorso Alpino e Speleologico – Cnsas Calabria è impegnato nelle ricerche con i tecnici appartenenti alla Stazione Alpina Pollino.

Provata, intorno alle 01:00 di oggi 16 maggio, la tecnologia Sms locator (un sistema di geolocalizzazione che, mediante un messaggio di testo inviato da una centrale operativa del Soccorso Alpino, fornisce le coordinate precise della persona in difficoltà) con esito però negativo.

Presenti sul posto i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza con le unità cinofile e i Vigili del Fuoco.

