Il ministro Pichetto Fratin: “Renzi e Calenda si stanno avvicinando a Forza Italia”

“Io non so se Renzi e Calenda vorranno contribuire. Loro hanno manifestato un avvicinamento all’area liberare-moderata e dunque a quello che Forza Italia ha sempre rappresentato, prima con il modello Silvio Berlusconi e oggi con la posizione rappresentata da Antonio Tajani di un partito molto piu’ popolare europeo”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, intervenendo in videocollegamento durante la 22esima edizione di Futuro Direzione Nord, “Road to Europe”, in corso presso la sede di Assolombarda a Milano, commentando quanto dichiarato dal segretario di Forza Italia Antonio Tajani in merito a nuovi ingressi nel partito. Forza Italia “non vuol fare la rivoluzione, vuole tenere i piedi per terra e vuole governare verso il futuro“, ha aggiunto. “Questa e’ la caratteristica di un partito che si colloca nell’area moderata“.

