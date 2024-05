StrettoWeb

E’ stato ritrovato intorno alla mezzanotte, il giovane disperso in mare nel pomeriggio. L’uomo era in evidente stato confusionale con diverse ferite agli arti superiori ed inferiori. Adesso è ricoverato all’ospedale di Milazzo.

Il 35enne, per cause ancora in corso di accertamento, era scomparso da alcune ore ed era con la fidanzata in vacanza in provincia di Messina.

