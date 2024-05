La Metrocity sostiene Taurianova Capitale del Libro: Palazzo Alvaro al fianco del Comune pianigiano per la programmazione

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Reggio Calabria è al fianco di Taurianova Capitale del Libro. Questa mattina a Palazzo Alvaro un incontro tra il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ed il sindaco della cittadina della Piana Roy Biasi, accompagnati rispettivamente dal Consigliere metropolitano delegato alla Cultura Filippo Quartuccio e dagli Assessori taurianovesi Massimo Grimaldi e Maria Fedele.

Nel corso dell’incontro il sindaco Falcomatà ha ribadito il vivo interesse della Città Metropolitana nel sostenere le iniziative promosse dal Comune di Taurianova per la programmazione annuale prevista nell’ambito del progetto Capitale del Libro 2024, considerando questa opportunità un patrimonio per l’intera comunità metropolitana ed una vetrina nazionale in grado di dare valore ed evidenza allo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico presente in tutto il comprensorio metropolitano.

La Metrocity sosterrà quindi le iniziative in programma, tra le quali già previste in questi giorni diverse presentazioni di libri d’autore, oltre ad una serie di eventi culturali estivi di caratura nazionale ed internazionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.