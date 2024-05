Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi venerdì 3 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 3 Maggio a Reggio Calabria prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 12% e temperature che si aggireranno intorno ai +15°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, intorno ai +14°C, mentre la velocità del vento sarà di circa 13,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 27,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 65% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con il cielo che si presenterà con nubi sparse e una probabilità di piogge assente. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +18°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento aumenterà fino a 31,8km/h proveniente sempre da Nord Ovest, con raffiche fino a 44,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 51% con una pressione atmosferica stabile a 1017hPa.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con temperature che tenderanno a diminuire fino a raggiungere i +13,9°C durante la notte. La velocità del vento si manterrà costante intorno ai 18km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 36,9km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 76% con una pressione atmosferica stabile a 1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 3 Maggio a Reggio Calabria indicano una giornata con cielo variabile e temperature in lieve aumento durante la mattina e il primo pomeriggio, per poi diminuire verso sera e notte. Il vento sarà moderato proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere velocità elevate. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre non sono previste precipitazioni significative. Resta comunque consigliabile prestare attenzione all’evolversi delle condizioni meteo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 3 Maggio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 poche nuvole +15.1° perc. +14.5° prob. 7 % 14.5 NNO max 28.7 Maestrale 68 % 1016 hPa 7 poche nuvole +16° perc. +15.3° prob. 14 % 19.6 NO max 32 Maestrale 62 % 1017 hPa 10 nubi sparse +17.7° perc. +16.9° prob. 10 % 26 NO max 38.1 Maestrale 54 % 1018 hPa 13 cielo coperto +18.1° perc. +17.3° Assenti 33.5 NO max 45.3 Maestrale 51 % 1017 hPa 16 nubi sparse +16.4° perc. +15.9° prob. 1 % 28.9 NO max 42 Maestrale 67 % 1017 hPa 19 poche nuvole +14.2° perc. +13.7° Assenti 16.7 NO max 33.7 Maestrale 78 % 1017 hPa 22 poche nuvole +14.1° perc. +13.5° prob. 1 % 17.1 NO max 35 Maestrale 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 19:53

