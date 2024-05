Meteo Reggio Calabria, le previsioni per oggi giovedì 30 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 30 Maggio a Reggio Calabria prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 24% e il 40%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente da nord.

Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 40% intorno alle 10:00, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che si attesterà sui +22°C. Nel primo pomeriggio, intorno alle 13:00, le nubi saranno ancora presenti con una copertura nuvolosa del 39% e temperature intorno ai +22°C.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi rimarranno sparse con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 53% e il 75%, mantenendo le temperature intorno ai +19°C. Il vento sarà generalmente leggero, con raffiche che non supereranno i 5,8km/h e provenienti prevalentemente da est.

In conclusione, per Giovedì 30 Maggio a Reggio Calabria ci aspettiamo una giornata con nubi sparse e temperature gradevoli, senza precipitazioni significative. Le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili anche nei prossimi giorni, con un leggero aumento della copertura nuvolosa. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Reggio Calabria.

Tutti i dati meteo di Giovedì 30 Maggio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 poche nuvole +19.1° perc. +18.9° Assenti 7.8 N max 10.2 Tramontana 69 % 1010 hPa 7 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° Assenti 5.8 NNO max 8.8 Maestrale 65 % 1011 hPa 10 nubi sparse +22.6° perc. +22.7° Assenti 3 ESE max 8.9 Scirocco 68 % 1012 hPa 13 nubi sparse +22.5° perc. +22.6° prob. 14 % 2.2 OSO max 7.1 Libeccio 69 % 1012 hPa 16 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° prob. 8 % 3.1 ENE max 6.6 Grecale 71 % 1011 hPa 19 poche nuvole +19° perc. +19.2° Assenti 1.6 E max 3.7 Levante 84 % 1012 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° Assenti 2.4 ENE max 5.8 Grecale 75 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 04:45 e tramonta alle ore 04:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.