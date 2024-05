Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani martedì 21 maggio

StrettoWeb

Previsioni Meteo a Reggio Calabria per Martedì 21 Maggio

Le previsioni meteo per Martedì 21 Maggio a Reggio Calabria prevedono una giornata caratterizzata da nubi sparse e copertura nuvolosa variabile. La temperatura massima si attesterà intorno ai 22,5°C, mentre la minima sarà di circa 17,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 37,9km/h provenienti da Nord – Nord Ovest.

Mattina:

Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 23% e il 47%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. La velocità del vento sarà compresa tra i 19,5km/h e i 29,6km/h.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio, le nubi saranno ancora presenti con una copertura che si attesterà intorno al 30% – 40%. Le temperature massime raggiungeranno i 22,5°C, mentre la percezione di caldo sarà di circa 22,7°C. Il vento soffierà con intensità tra i 19,7km/h e i 31,9km/h.

Sera:

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 25% e il 45%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 18,6°C. La velocità del vento diminuirà, ma sarà comunque moderata, con valori tra i 20,6km/h e i 30,6km/h.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano una giornata con condizioni stabili e temperature gradevoli. Le nubi saranno presenti per gran parte della giornata, ma non sono previste precipitazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione alla velocità del vento, che potrebbe risultare fastidiosa in alcune fasce orarie. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Martedì 21 Maggio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.4° perc. +19.6° Assenti 4 NNO max 5.8 Maestrale 83 % 1008 hPa 5 cielo sereno +20.1° perc. +20.3° Assenti 14.5 N max 21.3 Tramontana 85 % 1009 hPa 8 nubi sparse +22° perc. +22.3° prob. 15 % 19.5 N max 26.4 Tramontana 79 % 1010 hPa 11 nubi sparse +22.4° perc. +22.6° prob. 16 % 19.9 NNO max 29.6 Maestrale 71 % 1012 hPa 14 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° prob. 21 % 23.8 NNO max 34.8 Maestrale 72 % 1013 hPa 17 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° prob. 25 % 23.1 NNO max 37.5 Maestrale 84 % 1013 hPa 20 nubi sparse +17.9° perc. +18° prob. 21 % 19.1 NNO max 30.6 Maestrale 89 % 1015 hPa 23 poche nuvole +17.3° perc. +17.4° prob. 7 % 17 NNO max 26.2 Maestrale 86 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 20:08

