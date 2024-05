Meteo Ragusa, le previsioni per domani sabato 11 maggio

StrettoWeb

Sabato 11 Maggio a Ragusa si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo coperto durante la notte e nubi sparse al mattino. Nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere, mentre dalla sera in poi il cielo si presenterà sereno.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Nord – Nord Ovest.

Al risveglio, al mattino, le nubi saranno sparse con una copertura intorno al 50%. Le temperature saliranno fino a +16°C, con una brezza leggera da Nord Est.

Nel pomeriggio sono previste piogge leggere con una probabilità intorno al 15% e una temperatura che si attesterà sui +19°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di circa 13km/h.

In serata, il cielo si schiarirà e le nuvole si diraderanno, con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si abbasseranno leggermente, arrivando a +14°C, con una brezza leggera da Est.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ragusa indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni nel corso della giornata e di vestirsi adeguatamente in base alle variazioni di temperatura.

Tutti i dati meteo di Sabato 11 Maggio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° prob. 5 % 3.9 NNO max 4.5 Maestrale 82 % 1015 hPa 5 nubi sparse +13.9° perc. +13.4° prob. 6 % 4.2 NNE max 4.2 Grecale 77 % 1016 hPa 8 cielo sereno +19° perc. +18.4° Assenti 4.8 SSO max 4.4 Libeccio 55 % 1016 hPa 11 pioggia leggera +19.6° perc. +19.1° 0.62 mm 13.2 SSO max 9.6 Libeccio 58 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +19.1° perc. +18.6° 0.54 mm 11.6 SO max 8.5 Libeccio 61 % 1016 hPa 17 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° prob. 42 % 4.3 OSO max 4.6 Libeccio 69 % 1017 hPa 20 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 2.2 ENE max 2.5 Grecale 81 % 1018 hPa 23 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 4.3 ENE max 4.5 Grecale 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:01

