Meteo Palermo, le previsioni per domani mercoledì 15 maggio

Mercoledì 15 Maggio a Palermo si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata, con possibili precipitazioni nel corso della mattina.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La situazione non cambierà molto nelle prime ore del mattino, con cielo nuvoloso e temperature stabili intorno ai 20°C.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% con possibili piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C con un lieve aumento della velocità del vento da Nord a Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai 24°C. La probabilità di piogge leggere sarà ancora presente, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 14km/h provenienti da Est.

In serata, la situazione non cambierà molto, con cielo coperto al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La velocità del vento diminuirà leggermente provenendo da Est – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano una giornata instabile con cielo coperto e possibili piogge leggere soprattutto durante la mattina. Le temperature si manterranno nella media, con valori intorno ai 24°C durante il giorno e 19-20°C durante la notte. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e munirsi di un ombrello nel caso in cui le piogge si intensifichino.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 15 Maggio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 6.6 SSE max 6.6 Scirocco 67 % 1008 hPa 5 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° Assenti 5.5 S max 5.5 Ostro 64 % 1008 hPa 8 pioggia leggera +23.4° perc. +23.3° 0.1 mm 5.3 N max 7.3 Tramontana 60 % 1008 hPa 11 cielo coperto +24.2° perc. +24.3° prob. 36 % 8.3 NO max 9.9 Maestrale 62 % 1009 hPa 14 cielo coperto +24.6° perc. +24.8° prob. 2 % 5.2 NE max 13.2 Grecale 62 % 1008 hPa 17 cielo coperto +22.6° perc. +22.7° Assenti 8 E max 10.8 Levante 70 % 1007 hPa 20 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 2.1 SE max 6.9 Scirocco 73 % 1009 hPa 23 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° Assenti 4.4 ENE max 8.2 Grecale 74 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:12

