Meteo Messina, le previsioni per domani sabato 25 maggio

Sabato 25 Maggio a Messina si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con cielo coperto, che nel corso della mattina si trasformerà in nubi sparse. Nel pomeriggio è prevista la comparsa di piogge leggere, per poi tornare a nubi sparse verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 92% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +17-19°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Est – Nord Est.

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 54% e il 82%. Le temperature oscilleranno tra i +20-24°C, con una leggera brezza che soffierà da Est – Sud Est.

Nel pomeriggio è prevista la comparsa di piogge leggere, con una probabilità che varierà tra il 59% e il 69%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20-22°C, con venti che potranno raggiungere i 20,6km/h provenienti da Nord.

La sera vedrà un aumento della probabilità di piogge leggere, che potranno essere accompagnate da raffiche di vento fino a 22,5km/h provenienti da Nord. Le temperature si manterranno intorno ai +16-18°C, con un’umidità che raggiungerà il 84%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 25 Maggio a Messina indicano una giornata instabile, con alternanza di nubi sparse e piogge leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di munirsi di un ombrello in caso di pioggia. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° Assenti 3.8 NE max 6 Grecale 62 % 1016 hPa 5 cielo coperto +19.2° perc. +18.6° Assenti 3 ENE max 4.6 Grecale 56 % 1016 hPa 8 nubi sparse +23.2° perc. +22.7° Assenti 2.4 SSE max 6.1 Scirocco 42 % 1016 hPa 11 nubi sparse +23.7° perc. +23.3° Assenti 2.7 NE max 8 Grecale 45 % 1016 hPa 14 nubi sparse +21.8° perc. +21.7° prob. 18 % 17.5 NNO max 18.9 Maestrale 63 % 1017 hPa 17 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° prob. 26 % 12 NE max 19.9 Grecale 76 % 1015 hPa 20 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.28 mm 7.9 NNO max 12.4 Maestrale 80 % 1016 hPa 23 cielo sereno +17.1° perc. +16.9° prob. 25 % 10.1 N max 15.7 Tramontana 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:38 e tramonta alle ore 20:12

