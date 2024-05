Meteo Enna, le previsioni per domani martedì 14 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 14 Maggio a Enna prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con la possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potrebbero intensificarsi. Durante la sera, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 91% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C, con una leggera percezione di freddo. Il vento soffierà a velocità moderata dai quadranti Sud Est e Sud – Sud Est, con raffiche leggere. L’umidità sarà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo nuvoloso e la possibilità di piogge leggere. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +21°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo dai quadranti Sud e Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con precipitazioni che potrebbero intensificarsi. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +24°C, con una percezione di caldo. Il vento soffierà moderato dai quadranti Sud e Sud – Sud Est, con raffiche leggere. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 48%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1009hPa.

Durante la sera, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite. Le temperature caleranno gradualmente, arrivando a +12°C. Il vento sarà ancora presente, ma con minore intensità, provenendo dai quadranti Est – Nord Est. L’umidità aumenterà fino all’89%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Enna per Martedì 14 Maggio indicano una giornata con condizioni variabili, con cielo coperto e possibilità di piogge leggere al mattino e precipitazioni più intense nel pomeriggio. La situazione tenderà a migliorare durante la sera, con schiarite in arrivo. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e alle eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Martedì 14 Maggio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +13.5° perc. +12.8° 0.18 mm 5.5 SSE max 5.9 Scirocco 73 % 1012 hPa 5 pioggia leggera +13.8° perc. +13.3° 0.16 mm 3.9 NE max 6.2 Grecale 77 % 1011 hPa 8 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° prob. 14 % 4.9 SE max 6.6 Scirocco 57 % 1011 hPa 11 cielo coperto +23.6° perc. +23.2° prob. 19 % 11.1 S max 10.9 Ostro 43 % 1010 hPa 14 cielo coperto +22.9° perc. +22.5° prob. 43 % 11.7 SE max 13.4 Scirocco 48 % 1009 hPa 17 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° prob. 41 % 12 E max 13.9 Levante 69 % 1010 hPa 20 cielo sereno +13.3° perc. +13.1° Assenti 8.1 ENE max 9.7 Grecale 92 % 1011 hPa 23 poche nuvole +12.5° perc. +12.3° Assenti 8.1 ENE max 9.3 Grecale 95 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:06

