Meteo Catania, le previsioni per domani martedì 28 maggio

Martedì 28 Maggio a Catania si prevedono condizioni meteo stabili e piacevoli. La giornata inizierà con nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa intorno al 70% e temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. Nel corso della mattinata il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10% e temperature in aumento fino a superare i 25°C.

Nel pomeriggio il cielo sarà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 25-26°C e il vento soffierà con intensità variabile tra i 10 e i 20 km/h provenendo da Est – Sud Est.

In serata il cielo si presenterà nuovamente con poche nuvole, con una copertura nuvolosa intorno al 15% e temperature che si manterranno gradevoli intorno ai 20°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una lieve intensità, intorno ai 5-10 km/h proveniente da diverse direzioni.

In generale, per i prossimi giorni a Catania si prevedono condizioni meteo stabili, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno su valori primaverili, con massime intorno ai 25-26°C. Il vento sarà presente ma non eccessivamente forte, garantendo una piacevole sensazione di freschezza. Quindi, per Martedì 28 Maggio a Catania ci aspettiamo una giornata piacevole e soleggiata, ideale per godersi le bellezze della città siciliana.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19° perc. +18.6° Assenti 5.3 O max 6.7 Ponente 66 % 1016 hPa 5 nubi sparse +19.5° perc. +19° Assenti 9.4 O max 14.9 Ponente 58 % 1016 hPa 8 cielo sereno +23.8° perc. +23.4° Assenti 5.8 OSO max 8 Libeccio 44 % 1016 hPa 11 poche nuvole +25.7° perc. +25.4° Assenti 13.1 SE max 14.7 Scirocco 39 % 1015 hPa 14 poche nuvole +24.5° perc. +24.3° Assenti 14.5 ESE max 16.2 Scirocco 48 % 1014 hPa 17 nubi sparse +23.1° perc. +22.9° Assenti 9.1 ESE max 15.1 Scirocco 54 % 1014 hPa 20 cielo sereno +21.3° perc. +21.2° Assenti 6.9 NE max 8.9 Grecale 64 % 1015 hPa 23 poche nuvole +20.6° perc. +20.3° Assenti 4.8 NO max 8 Maestrale 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 20:14

