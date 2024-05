Meteo Catania, le previsioni per domani lunedì 20 maggio

StrettoWeb

Lunedì 20 Maggio a Catania si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse che tenderanno a diradarsi nel corso della giornata, lasciando spazio a schiarite e a tratti di cielo sereno. La copertura nuvolosa oscillerà tra il 28% e il 99%, con un picco massimo di nuvole previsto per le prime ore del pomeriggio.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si attesteranno tra i +19,7°C e i +24,6°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo un comfort termico adeguato. Il vento soffierà principalmente da Est – Nord Est, con una velocità che potrà raggiungere i 26km/h, garantendo una piacevole brezza che contribuirà a rinfrescare l’aria.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. La tendenza è verso un clima più stabile e soleggiato, ideale per godersi le bellezze della città e delle sue spiagge. Sia domani che dopodomani si prevedono giornate soleggiate e piacevoli, con temperature in ulteriore lieve aumento.

In conclusione, Lunedì 20 Maggio a Catania si prospetta una giornata con un mix di nuvole e schiarite, temperature gradevoli e vento moderato. Le previsioni meteo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un clima sempre più stabile e soleggiato. Sembra essere in arrivo una bella settimana per godersi al meglio la città e il suo splendido territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 20 Maggio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° Assenti 6.5 ENE max 8.7 Grecale 78 % 1010 hPa 5 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° Assenti 10.4 ENE max 18.8 Grecale 75 % 1010 hPa 8 nubi sparse +23.6° perc. +23.6° Assenti 15.7 ENE max 21.4 Grecale 64 % 1010 hPa 11 cielo coperto +24.6° perc. +24.8° Assenti 20.5 ENE max 26 Grecale 62 % 1010 hPa 14 nubi sparse +24.6° perc. +24.7° Assenti 18.3 E max 22.9 Levante 62 % 1008 hPa 17 nubi sparse +22.6° perc. +22.8° Assenti 16.1 E max 21.2 Levante 72 % 1008 hPa 20 cielo sereno +20.6° perc. +20.9° Assenti 7.9 ENE max 12.6 Grecale 82 % 1008 hPa 23 cielo sereno +19.8° perc. +20.1° Assenti 6.8 ONO max 9.8 Maestrale 85 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:08

