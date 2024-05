Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani domenica 26 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 26 Maggio a Caltanissetta prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +18,5°C alle 07:00 e che raggiungerà i +25,2°C alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere provenienti da Nord.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. Le temperature massime saranno di circa +25,8°C alle 13:00 e diminuiranno leggermente fino a +22,7°C alle 16:00. La direzione del vento sarà variabile, con una prevalenza da Nord.

In serata, il cielo si manterrà sereno con poche nuvole sparse, e le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +13°C verso le 23:00. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi comunque a livelli leggeri.

In conclusione, Domenica 26 Maggio a Caltanissetta si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature gradevoli e venti leggeri. Le previsioni del tempo indicano un clima piacevole e ideale per trascorrere una giornata all’aperto. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Caltanissetta.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11.4° perc. +10.8° Assenti 9.3 N max 8.6 Tramontana 86 % 1017 hPa 5 nubi sparse +13° perc. +12.5° Assenti 7.4 N max 9.9 Tramontana 82 % 1017 hPa 8 cielo sereno +20.6° perc. +19.8° Assenti 14.2 N max 18.5 Tramontana 43 % 1017 hPa 11 cielo sereno +25.2° perc. +24.5° Assenti 16.6 NNO max 17 Maestrale 28 % 1017 hPa 14 cielo sereno +25.3° perc. +24.6° Assenti 17 NNO max 14.2 Maestrale 28 % 1016 hPa 17 poche nuvole +20.6° perc. +19.9° Assenti 1.8 E max 9.5 Levante 46 % 1017 hPa 20 cielo sereno +14.5° perc. +13.9° Assenti 6.5 NNE max 6.6 Grecale 74 % 1020 hPa 23 nubi sparse +13° perc. +12.3° Assenti 6.2 NNE max 6 Grecale 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:17

