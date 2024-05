Meteo Agrigento, le previsioni per domani venerdì 24 maggio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 24 Maggio ad Agrigento prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3-4%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che si attesteranno intorno ai +22-24°C. Il vento soffierà a velocità leggera, con raffiche minime e provenienti prevalentemente da direzioni settentrionali.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative. Il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa che potrà arrivare fino al 14-36%. Le temperature si manterranno stabili, con valori intorno ai +23-24°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, ma rimarrà comunque una brezza leggera proveniente da direzioni variabili.

In serata, il cielo si coprirà parzialmente, con una copertura nuvolosa che potrà raggiungere anche il 100%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +18-19°C. Il vento sarà ancora una brezza leggera, proveniente principalmente da direzioni sud-est.

In base alle condizioni attese, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo durante la giornata e di munirsi di un abbigliamento adeguato alle temperature previste. Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Agrigento indicano un generale mantenimento delle condizioni attuali, con cieli variabili e temperature gradevoli. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 24 Maggio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.9° perc. +16.1° Assenti 4.6 NNE max 4.6 Grecale 59 % 1018 hPa 5 poche nuvole +17.9° perc. +17.2° Assenti 5.8 NNE max 5.8 Grecale 55 % 1018 hPa 8 cielo sereno +23.7° perc. +23.1° Assenti 2.5 OSO max 5.2 Libeccio 40 % 1018 hPa 11 cielo sereno +24.3° perc. +23.8° Assenti 14.3 SSO max 11.7 Libeccio 41 % 1017 hPa 14 nubi sparse +23.2° perc. +22.8° Assenti 14.4 OSO max 14.4 Libeccio 44 % 1017 hPa 17 nubi sparse +21.7° perc. +21.2° Assenti 7.3 SO max 7.5 Libeccio 49 % 1017 hPa 20 cielo coperto +18.5° perc. +18° Assenti 2.6 ENE max 2.7 Grecale 61 % 1018 hPa 23 cielo coperto +18.5° perc. +17.9° Assenti 5.1 NE max 4.9 Grecale 56 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.