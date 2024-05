Messina, Unime Open Day 2024 al polo Papardo

StrettoWeb

Unime Open Day è l’evento annuale di orientamento universitario organizzato dall’Università di Messina che aiuta migliaia di studenti delle scuole secondarie di secondo grado a scegliere il proprio futuro accademico e professionale.

L’evento 2024 si svolgerà lunedì 20 e martedì 21 Maggio presso il Polo Papardo dell’Università di Messina. Tutti i Dipartimenti universitari, i Centri e le Strutture di Ateneo accoglieranno i partecipanti dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (il primo giorno) e dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (il secondo).

L’Unime Open Day è principalmente aperto agli studenti delle scuole superiori che si accingono ad intraprendere il percorso universitario, ma è aperto anche alle famiglie e agli studenti universitari impegnati negli studi triennali che vogliono valutare come proseguire il proprio percorso verso la laurea magistrale. L’obiettivo è orientare i giovani fornendo loro tutti gli strumenti utili per una scelta consapevole del successivo step di studi. Durante l’evento, è possibile anche effettuare uno screening delle personali attitudini, degli interessi e delle risorse per favorire una scelta consapevole, a cura del centro CERIP.

Inoltre, l’evento includerà il Sustainability Day, una giornata dedicata a speciali iniziative che approfondiranno i temi dell’istruzione di qualità, dell’energia pulita, del consumo e della produzione responsabile. Questa iniziativa fa parte delle attività promosse in Italia dall’ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, il principale contributo italiano alla Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile. L’obiettivo della giornata è aumentare la sensibilità ambientale dei giovani e la loro consapevolezza dell’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo economico, stimolando momenti di riflessione e promuovendo un cambiamento culturale.

Questo evento offre elementi utili per una scelta consapevole del percorso di studi universitario, tenendo conto delle tematiche della sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

