Messina, trovato il pirata della strada che ha travolto un poliziotto della Stradale e poi è fuggito: aveva provato a nascondere il mezzo | DETTAGLI

StrettoWeb

Identificato in poche ore il pirata della strada che sabato scorso, nei pressi dello svincolo di Tremestieri, aveva investito un agente della Polizia Stradale in servizio presso la Sezione di Reggio Calabria che stava facendo rientro presso la propria abitazione dopo il turno di servizio. Si tratta di un uomo di 45 anni che a bordo di un’auto di grossa cilindrata, dopo aver investito il poliziotto, attualmente in prognosi riservata, si era allontanato dal luogo dello scontro senza prestare soccorso.

Gli agenti della Sezione e della Sottosezione di Messina, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno svolto i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per avviare accurate indagini volte a rintracciare il conducente responsabile, datosi, poi, alla fuga. Grazie all’utilizzo di sofisticate tecniche investigative ed avvalendosi delle telecamere di video sorveglianza, gli agenti sono riusciti a rintracciare il responsabile e ad assicurarlo alla giustizia.

Le indagini hanno portato alla identificazione del veicolo coinvolto, consentendo agli investigatori di intercettare il conducente che nel frattempo aveva tentato di occultare il mezzo. Il conducente, che guidava con patente revocata, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Messina per il reato di lesioni stradali gravissime e per quello di fuga ed omissione di soccorso. Il veicolo è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.