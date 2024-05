Messina, sorpresi e bloccati tre soggetti intenti a rubare rame ed altro materiale ferroso da un capannone

StrettoWeb

Prosegue il controllo del territorio della Polizia di Stato, garantito ed intensificato dalle articolazioni della Questura di Messina unitamente a tutte le componenti di Specialità della Polizia di Stato.

Risale a ieri l’arresto ad opera dei poliziotti della locale Sezione Polizia Ferroviaria e delle Volanti della Questura di Messina che hanno sorpreso e bloccato tre soggetti impegnati a rubare rame ed altro materiale ferroso da un capannone sito nella zona sud della città.

All’arrivo degli agenti, la porta carraia del magazzino era stata completamente divelta e i tre soggetti, due catanesi ed un messinese di rispettivamente 40, 50 e 51 anni, erano impegnati a caricare materiale ferroso su un camion, all’interno del quale erano stati già collocati un pianale di grandi dimensioni ed altre suppellettili.

I poliziotti hanno pertanto proceduto congiuntamente all’arresto in flagranza di reato dei tre soggetti, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, tutto il materiale sottratto illegalmente è stato riconsegnato all’avente diritto, mentre il camion sul quale gli arrestati sono stati sorpresi a caricare il materiale ferroso è stato posto sotto sequestro.

