Messina, scuola Boer evacuata perché infestata dai topi: “cosa si sta facendo?”

Di seguito l’interrogazione “urgentissima” all’Amministrazione comunale da parte del Consigliere comunale di Messina, Libero Gioveni, Capogruppo FdI per la grave problematica della Scuola Boer evacuata perché infestata dai topi, che investe dei minori:

“Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, in riferimento alla gravissima problematica indicata in oggetto, intende significarVi quanto segue:

In queste ultime ore ho ricevuto da diversi preoccupati genitori dei bambini che frequentano la scuola media Boer di via Palermo delle legittime lamentele per la massiccia presenza di ratti all’interno del plesso, tanto che proprio ieri intorno alle ore 11 gli stessi genitori sono stati chiamati dalla segreteria dell’istituto per prelevare i propri figli da scuola e riportarli a casa!

Sembrerebbe (ma chiedo alle SS.LL. conferma della notizia) che MessinaServizi avesse provveduto ad effettuare un primo intervento di derattizzazione, ma che lo stesso non sia purtroppo servito a debellare l’elevato numero di topi, la cui presenza quindi insisterebbe ancora nella scuola.

Gli stessi genitori mi hanno altresì rappresentato il fatto che dalla scuola non abbiano ancora ricevuto notizie rassicuranti sull’avvenuta risoluzione della problematica, quindi parecchi di loro già stamani non avrebbero intenzione di far frequentare ai loro ragazzi le lezioni.

Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto e tenuto conto della gravità della problematica che investe dei minori sotto il profilo igienico sanitario, il sottoscritto consigliere comunale,

I N T E R R O G A

con carattere di massima urgenza le SS.LL. in indirizzo al fine di conoscere i provvedimenti risolutivi che si sono o si stanno ponendo in essere per debellare definitivamente e completamente la presenza di ratti all’interno della scuola media Boer di via Palermo“.

