Messina, Scolaro risponde al Pd: “mio passaggio a Sud chiama Nord alla luce del sole”

“Mi tocca ancora una volta replicare al Pd…Sembra che qualcuno si sia sentito offeso perché abbiamo avuto il coraggio di dire una volta per tutte cosa rappresenta il PD a Messina”. E’ quanto afferma la coordinatrice Provinciale di Sud chiama Nord Melangela Scolaro in replica al Pd. “Quando diciamo che sono quelli con la sindrome del sub appalto lo diciamo con cognizione di causa. È la loro storia a confermarlo. Il mio passaggio a Sud chiama Nord è avvenuto alla luce del sole esattamente così come alla luce del sole è stata tutta la mia azione politica…Ho scelto direttamente e a volto scoperto. Nessuno può smentirmi, perché a nessuno ho chiesto nulla e a nessuno ho bussato alla porta prima, magari per verificare quale fosse il posizionamento più conveniente”, rimarca Scolaro.

“Non si può certamente dire la stessa cosa del Pd…o di chi oggi lo rappresenta. Conosciamo le porte a cui ha bussato l’on. Leanza prima di trovare casa nel PD…compresa la porta di Sud chiama Nord. Oggi quindi ci facciano un piacere…Continuino a fare ciò che sanno fare meglio…Ovvero nulla…”, conclude Scolaro.

