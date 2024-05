Messina, il (secondo) saluto di Rosafio: “sono tornato ferito, ma con la voglia di spaccare tutto”

StrettoWeb

Marco Rosafio saluta il Messina. Di nuovo. Tornato in riva allo Stretto a gennaio, dopo esserci stato nel 2018-2019, ha segnato 2 gol in 16 presenze in questa seconda parte di torneo. Ora, su Instagram, dà il suo addio ringraziando tutti. “Ciao Messina, ho fatto passare un po’ di tempo perché non è facile accettarlo ma è arrivato il momento dei saluti. Come diceva un post: avevi 23 anni e quella voglia di spaccare il mondo tipico di un ragazzo che vuole mangiarselo. Arrivi ferito. Ecco, sono tornato a casa a 30 anni, ferito ma con quella voglia di spaccare tutto e dimostrare chi sono realmente. Nella vita non sempre va tutto nel verso giusto, si cade, ci si rialza, si ricade, ma non si molla mai”, ha scritto.

“Voglio ringraziare ogni singolo compagno per avermi accolto e trattato fin da subito come un fratello, ognuno di voi lo ricorderò con tanto piacere, mi avete fatto vivere un bellissimo sogno. Ringrazio il mister, il direttore, il presidente e tutto lo staff per la fiducia, la stima e per avermi dato la possibilità di ritornare nel posto che mi ha fatto crescere non solo calcisticamente ma soprattutto come uomo. Ringrazio tutti i componenti che lavorano per il Messina e che sono dietro le quinte. Un mega saluto a voi tifosi che siete la parte più importante di questa Città, grazie per avermi accolto con tanto amore per avermi incitato e aver posto tanta fiducia in me. Porterò per sempre nel mio cuore l’emozione del gol sotto la curva. Grazie a tutti. Marco”.

